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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 28 червня, фото: Володимир Зеленський

Ракетний удар по Дніпру — одна людина загинула, п’ятеро поранених (ВІДЕО)

28 чер 2024, 20:10
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Російські загарбники сьогодні 28 червня, у другій половині дня завдали ракетного удару по житловій дев’ятиповерхівці у Дніпрі.


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Станом на 19.45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На жаль, жертв може бути більше, — наголосив він.

Зазначається, що наразі рятувальники розбирають завали, у квартирах є заблоковані люди.

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля — потерпілого засипало частинами понівеченого будинку, — розповів Клименко.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що внаслідок російського ракетного удару були зруйновані чотири поверхи дев’ятиповерхівки.

Джерело: Ракурс


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