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Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 28 червня, фото: Володимир Зеленський
Ракетний удар по Дніпру — одна людина загинула, п’ятеро поранених (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196781-raketnyy-udar-po-dnipru-odna-ludyna-zagynula-p-yatero-poranenyh-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні 28 червня, у другій половині дня завдали ракетного удару по житловій дев’ятиповерхівці у Дніпрі.
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Станом на 19.45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
На жаль, жертв може бути більше, — наголосив він.
Зазначається, що наразі рятувальники розбирають завали, у квартирах є заблоковані люди.
Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля — потерпілого засипало частинами понівеченого будинку, — розповів Клименко.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що внаслідок російського ракетного удару були зруйновані чотири поверхи дев’ятиповерхівки.
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