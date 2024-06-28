Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 28 червня, фото: Володимир Зеленський

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні 28 червня, у другій половині дня завдали ракетного удару по житловій дев’ятиповерхівці у Дніпрі.

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Станом на 19.45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На жаль, жертв може бути більше, — наголосив він.

Зазначається, що наразі рятувальники розбирають завали, у квартирах є заблоковані люди.

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля — потерпілого засипало частинами понівеченого будинку, — розповів Клименко.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що внаслідок російського ракетного удару були зруйновані чотири поверхи дев’ятиповерхівки.