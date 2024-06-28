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Дмитро Фірташ, фото: «Вікіпедія»

ВАКС скасував арешт облгазів Фірташа, Печерський райсуд повторно їх арештував

28 чер 2024, 19:50
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Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій «облгазів Фірташа». Відповідне рішення було ухвалене 25 червня й сьогодні, 28 червня. оприлюднене у судовому реєстрі.


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Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на отриманий від ВАКС коментар.

Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні, — заявили у ВАКС.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) згодом заявили, що звернулися до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів, наголосивши, що таке рішення є «прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями».

Пізніше очільниця АРМА Олена Дума у своєму Telegram-каналі повідомила, що Печерський райсуд Києва повторно арештував акції облгазів.

Я вітаю рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено! — наголосила вона.

Джерело: «Європейська правда», Олена Дума


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