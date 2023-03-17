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Ракурс
СБУ та БЕБ прийшли з обшуками в облгази Фірташа

СБУ та БЕБ прийшли з масштабними обшуками в 14 облгазів Фірташа (ФОТО)

17 бер 2023, 16:10
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В облгазах, які належать Дмитру Фірташу, 17 березня проходять масові обшуки





Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять масштабну спецоперацію по газовому крилу DF-group. Зокрема, «гостей» приймають у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та всіх інших офісах «Регіональної газової компанії».

СБУ та БЕБ прийшли з обшуками в облгази Фірташа

Правоохоронці розслідують схему незаконного виведення коштів, сплачених за спожитий газ, на підконтрольні структури. Збитки сягають мільярдів гривень, які осідали в кишенях Фірташа. До речі, сьогодні ж «Нафтогаз» призначив на декількох облгазах новий менеджмент, який вже узявся до роботи.

СБУ та БЕБ прийшли з обшуками в облгази Фірташа

Обшуки проводяться за санкцією Шевченківського райсуду Києва в рамках кримінального провадження про заволодіння державними коштами. У РГК вважають ці підозри надуманими.

У компанії заявили про «психологічний тиск на співробітників» під час проведення слідчих дій, а самі обшуки вважають «необґрунтованими».

СБУ та БЕБ прийшли з обшуками в облгази Фірташа

На нашу думку, кримінальна справа порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ «НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» намагається захопити в рейдерський спосіб, — йдеться у заяві.

Джерело: Ракурс


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