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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки по Дніпру 28 червня, фото: Сергій Лисак

Рашисти вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі — є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

28 чер 2024, 19:23
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Російські загарбники сьогодні, 28 червня, здійснили чергову ракетну атаку по обласному центру Дніпропетровської області.


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В результаті була пошкоджена дев’ятиповерхівка — є руйнування кількох поверхів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Попередньо, є поранені, — зазначив Лисак.

Наслідки російської ракетної атаки по Дніпру 28 червня, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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