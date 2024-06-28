Последствия российской ракетной атаки по Днепру 28 июня, фото: Сергей Лысак

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Російські загарбники сьогодні, 28 червня, здійснили чергову ракетну атаку по обласному центру Дніпропетровської області.

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В результаті була пошкоджена дев’ятиповерхівка — є руйнування кількох поверхів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.