Одесит «замінував» офіс ДТЕК через відключення електроенергії

В Одесі «замінували» офіс ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n196778-odesyt-zaminuvav-ofis-dtek-cherez-vidkluchennya-elektroenergiyi.html

Ракурс

В Одесі вчора, 27 червня, поліцейські затримали чоловіка, який надіслав неправдиве повідомлення про мінування офісу компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

.

Затриманий — безробітний одесит 1970 року народження. Про це повідомляє видання «Думська» з посиланням на правоохоронців.

Зазначається, що 5 червня на електронну пошту електропостачального підприємства надійшов лист такого змісту:

Будівля ОЕМ ДТЕК замінована! Якщо протягом 15 хвилин електропостачання не буде відновлено по всьому місту, ваша будівля злетить у повітря! Це не жарт! Час пішов!

Поліцейські перевірили приміщення і територію, прилеглу до офісу компанії, але вибухових пристроїв не знайшли. При цьому з будівлі евакуювали 230 осіб.

«Мінера» знайшли через три тижні. Під час обшуку у квартирі підозрюваного знайшли мобільний телефон, де в застосунку Gmail все ще залишався лист, надісланий ДТЕК.

Йому оголосили про підозру за частиною 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху об'єкта критичної інфраструктури). За це правопорушення чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Джерело: «Думська»