В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n196775-grafiky-vidkluchen-u-subotu-29-chervnya-diyatymut-vprodovj-usiieyi-doby-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 29 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.

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Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».