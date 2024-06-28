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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Графики отключений в субботу 29 июня будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n196775-grafiki-otklucheniy-v-subbotu-29-iunya-budut-deystvovat-na-protyajenii-vseh-sutok-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 29 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.
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Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
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