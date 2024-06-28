В Україні завтра, 29 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.

.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо, — наголошують у компанії.