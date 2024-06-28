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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Графики отключений в субботу 29 июня будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнерго

28 июн 2024, 17:48
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В Україні завтра, 29 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.


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Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


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