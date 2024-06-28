Еще одну украинскую ТЭС после серии российских атак полностью вывели из строя

https://racurs.ua/n196769-esche-odnu-ukrainskuu-tes-posle-serii-rossiyskih-atak-polnostu-vyveli-iz-stroya.html

Ракурс

Бурштинська ТЕС після серії російських атак не підлягає відновленню.

.

Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Станцію російські воєнні злочинці атакували 12 разів. Онищук каже, що масштаби руйнувань колосальні — ТЕС знищена. Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Влада області вже звернулася по допомогу до уряду.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин раніше розповідав, що ситуація з енергетичним обладнанням та з самою будівлею ТЕС критична, у станції фактично нема даху, пише «Галка».

Я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити… Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйнована лише половина даху.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівників поранено, троє енергетиків загинуло.