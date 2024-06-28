володимир путін, фото: «Дзен»

https://racurs.ua/ua/n196782-dostatno-lyshe-ukazu-putina-u-slidkomi-rf-zaproponuvaly-povernuty-smertnu-karu.html

Ракурс

Очільник Слідчого комітету рф (СКР) Олександр Бастрикін заявив, що в деяких випадках злочинів слід застосовувати смертну кару.

.

За його словами, для її повернення у рф достатньо лише указу російського диктатора володимира путіна. Про це Бастрикін заявив сьогодні, 28 червня на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на страту. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари, — заявив він.

Бастрикін припустив, що скасувати мораторій можна указом президента рф без зміни Конституції країни.

Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба міняти Конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на страту, — наголосив він.

Джерело: «Інтерфакс»