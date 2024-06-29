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Ракурс
Стоял, как истукан – в сети показали эффектный удар дроном по оккупанту

Стоял, как истукан — в сети показали эффектный удар дроном по оккупанту (ВИДЕО)

29 июн 2024, 20:55
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У Телеграм-спільноті Сергія Стерненка 29 червня опублікували відео, на якому російський солдат як двієчник перед дошкою стоїть просто на шляху дрона-камікадзе.


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Як видно з відео, у російського окупанта немає жодної спроби врятувати свою шкуру, кинути чимось, ухилитися, побігти, вистрілити.

Це, мабуть, одна з найлегших цілей для пілотів підрозділу БПАК APACHI 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Земля скловатою, окупанте!

Источник: Ракурс


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