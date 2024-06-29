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Стояв, як істукан - у мережі показали ефектний удар дроном по окупанту
Стояв, як істукан — у мережі показали ефектний удар дроном по окупанту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196817-stoyav-yak-istukan-u-mereji-pokazaly-efektnyy-udar-dronom-po-okupantu.htmlРакурс
У Телеграм-спільноті Сергія Стерненка 29 червня опублікували відео, на якому російський солдат як двієчник перед дошкою стоїть просто на шляху дрона-камікадзе.
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Як видно з відео, у російського окупанта немає жодної спроби врятувати свою шкуру, кинути чимось, ухилитися, побігти, вистрілити.
Це, мабуть, одна з найлегших цілей для пілотів підрозділу БПАК APACHI 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади.
Земля скловатою, окупанте!