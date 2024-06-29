Стояв, як істукан - у мережі показали ефектний удар дроном по окупанту

https://racurs.ua/ua/n196817-stoyav-yak-istukan-u-mereji-pokazaly-efektnyy-udar-dronom-po-okupantu.html

Ракурс

У Телеграм-спільноті Сергія Стерненка 29 червня опублікували відео, на якому російський солдат як двієчник перед дошкою стоїть просто на шляху дрона-камікадзе.

.

Як видно з відео, у російського окупанта немає жодної спроби врятувати свою шкуру, кинути чимось, ухилитися, побігти, вистрілити.

Це, мабуть, одна з найлегших цілей для пілотів підрозділу БПАК APACHI 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Земля скловатою, окупанте!