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З'явилися фото з Вільнянська, де росіяни убили сімох, в тому числі двох дітей
З’явилися фото з Вільнянська, де росіяни убили сімох, в тому числі двох дітейhttps://racurs.ua/ua/n196816-z-yavylysya-foto-z-vilnyanska-de-rosiyany-ubyly-simoh-v-tomu-chysli-dvoh-ditey.htmlРакурс
З’явилися фото з Вільнянська, де росіяни 29 червня убили сімох, в тому числі двох дітей.
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Вільняньск — місто у Запорізькому районі.
Російські терористи вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко — по цивільних людях посеред вихідного дня, повідомили у МВС України.
Станом на 20.15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей — травмовано.
Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані.
Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.