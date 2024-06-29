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З'явилися фото з Вільнянська, де росіяни убили сімох, в тому числі двох дітей

З’явилися фото з Вільнянська, де росіяни убили сімох, в тому числі двох дітей

29 чер 2024, 20:29
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З’явилися фото з Вільнянська, де росіяни 29 червня убили сімох, в тому числі двох дітей.


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Вільняньск — місто у Запорізькому районі.

Російські терористи вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко — по цивільних людях посеред вихідного дня, повідомили у МВС України.

Станом на 20.15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей — травмовано.

Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

Джерело: Ракурс


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