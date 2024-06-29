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Ракурс
Шредера вызвали на допрос по делу о строительстве "Северного потока-2"

Шредера вызвали на допрос по делу о строительстве «Северного потока-2»

29 июн 2024, 21:18
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Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво «Північного потоку-2». Про це повідомило німецьке видання ASB Zeitung.


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Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького Бундесраті Мануелу Швезіг.

Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованого у 2021 році. А найбільшим донором фонду був «Північний потік-2».

Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.

«Ракурс» повідомляв, що Глава уряду землі Мекленбург-Передня Померанія та чинний голова Бундесрату Мануела Швезіг вранці 24 червня прибула потягом до української столиці. Ми розповідали про її участь у скандалі з будівництвом ПП-2.

Источник: Ракурс


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