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Ракурс
Шредера викликали на допит у справі про будівництво "Північного потоку-2"

Шредера викликали на допит у справі про будівництво «Північного потоку-2»

29 чер 2024, 21:18
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Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво «Північного потоку-2». Про це повідомило німецьке видання ASB Zeitung.


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Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького Бундесраті Мануелу Швезіг.

Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованого у 2021 році. А найбільшим донором фонду був «Північний потік-2».

Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.

«Ракурс» повідомляв, що Глава уряду землі Мекленбург-Передня Померанія та чинний голова Бундесрату Мануела Швезіг вранці 24 червня прибула потягом до української столиці. Ми розповідали про її участь у скандалі з будівництвом ПП-2.

Джерело: Ракурс


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