https://racurs.ua/n196822-chislo-rossiyskih-korabley-v-chernom-i-azovskom-moryah-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.40 сьогоднішнього дня, 30 червня, перебуває один російський військовий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, носії «калібрів» серед них відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, які є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.