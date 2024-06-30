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Ракурс
Російські військові кораблі продовжують загрожувати Україні, фото: Google Maps

Кількість російських кораблів у Чорному та Азовському морях назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

30 чер 2024, 08:54
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У Чорному морі станом на 6.40 сьогоднішнього дня, 30 червня, перебуває один російський військовий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, носії «калібрів» серед них відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, які є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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