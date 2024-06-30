В Киеве двое подростков упали с 16-го этажа — полиция расследует самоубийство

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Двое подростков погибли в результате падения с 16-го этажа в Киеве
В Киеве двое подростков упали с 16-го этажа — полиция расследует самоубийствоhttps://racurs.ua/n196828-v-kieve-dvoe-podrostkov-upali-s-16-go-etaja-policiya-rassleduet-samoubiystvo.htmlРакурс
У Києві двоє підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху. Ймовірно це було самогубство.
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Про це сьогодні, 30 червня, повідомило видання «Громадське» з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Зазначається, що у соцмережах з’явилися фото з місця інциденту. Стверджується, що подія сталася на вулиці Жилянській, обоє загиблих — 2009 року народження.
У поліції підтвердили цю інформацію й заявили, що вже розпочали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».
Джерело: «Громадське»
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