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Ракурс
Двоє підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху у Києві

У Києві двоє підлітків впали з 16-го поверху — поліція розслідує самогубство

30 чер 2024, 12:01
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У Києві двоє підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху. Ймовірно це було самогубство.


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Про це сьогодні, 30 червня, повідомило видання «Громадське» з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що у соцмережах з’явилися фото з місця інциденту. Стверджується, що подія сталася на вулиці Жилянській, обоє загиблих — 2009 року народження.

У поліції підтвердили цю інформацію й заявили, що вже розпочали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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