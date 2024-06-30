У Києві двоє підлітків впали з 16-го поверху — поліція розслідує самогубство

Двоє підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху у Києві

https://racurs.ua/ua/n196828-u-kyievi-dvoie-pidlitkiv-vpaly-z-16-go-poverhu-policiya-rozsliduie-samogubstvo.html

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У Києві двоє підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху. Ймовірно це було самогубство.

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомило видання «Громадське» з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що у соцмережах з’явилися фото з місця інциденту. Стверджується, що подія сталася на вулиці Жилянській, обоє загиблих — 2009 року народження.

У поліції підтвердили цю інформацію й заявили, що вже розпочали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

Джерело: «Громадське»