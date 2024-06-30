Україна активно виготовляє далекобійні дрони

https://racurs.ua/ua/n196827-ukrayina-zapustyla-seriyne-vyrobnyctvo-dalekobiynyh-droniv-z-dalnistu-1000-km-smetanin.html

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Україна за доволі стислий проміжок часу розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об'єкти ворога на відстані понад 1 тис. км.

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Про це в інтерв’ю виданню «АрміяInform» розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим, — наголосив Сметанін.

Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа — хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її, — додав він.

Сметанін зазначив, що Україна також вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.

Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво, — наголосив він.

Джерело: «АрміяInform»