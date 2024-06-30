У Вільнянську Запорізької області внаслідок російського удару, завданого вчора, 29 червня, загинули семеро людей (троє чоловіків, одна жінка та троє дітей).

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба МВС України.

Травмовані 36 осіб, серед яких дев’ятеро дітей.

Пошкоджені:

Також знищено вщент сім автомобілів.

На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію 102, — зазначають у МВС.