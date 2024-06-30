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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Селидового, фото: Селидівська міська рада

Рашисти обстріляли Селидове, пошкоджено шахту (ФОТО)

30 чер 2024, 10:32
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Російські загарбники вчора, 29 червня, приблизно о 22.25 обстріляли місто Селидове Донецької області.


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В результаті пошкоджено шахту. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Селидівської міської ради.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Селидового, фото: Селидівська міська рада

Джерело: Ракурс


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