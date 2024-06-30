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Рашисты обстреляли Селидово, повреждена шахта (ФОТО)https://racurs.ua/n196825-rashisty-obstrelyali-selidovo-povrejdena-shahta-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 29 червня, приблизно о 22.25 обстріляли місто Селидове Донецької області.
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В результаті пошкоджено шахту. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Селидівської міської ради.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти, — вказано в повідомленні.
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