Сьогодні у Запорізькій області день жалоби за жертвами російського удару по Вільнянську

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У Запорізькій області – день жалоби, фото: Іван Федоров
Сьогодні у Запорізькій області день жалоби за жертвами російського удару по Вільнянськуhttps://racurs.ua/ua/n196824-sogodni-u-zaporizkiy-oblasti-den-jaloby-za-jertvamy-rosiyskogo-udaru-po-vilnyansku.htmlРакурс
У Запорізькій області сьогодні, 30 червня, день жалоби за загиблими через ворожий удар по місту Вільнянську.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей. Поранили 31 людину, із них 8 дітей, — зазначив він. — Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста.
Нагадаємо, вчора, 29 червня, о 17.40 росіяни завдали ударів по центральній частині Вільнянська.
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