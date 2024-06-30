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Ракурс
У Запорізькій області – день жалоби, фото: Іван Федоров

Сьогодні у Запорізькій області день жалоби за жертвами російського удару по Вільнянську

30 чер 2024, 09:57
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У Запорізькій області сьогодні, 30 червня, день жалоби за загиблими через ворожий удар по місту Вільнянську.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей. Поранили 31 людину, із них 8 дітей, — зазначив він. — Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста.

Нагадаємо, вчора, 29 червня, о 17.40 росіяни завдали ударів по центральній частині Вільнянська.

Джерело: Ракурс


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