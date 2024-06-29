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Росіяни обстріляли Вільнянськ біля Запоріжжя - шестеро загиблих
Росіяни обстріляли Вільнянськ біля Запоріжжя — шестеро загиблихhttps://racurs.ua/ua/n196812-rosiyany-obstrilyaly-vilnyansk-bilya-zaporijjya-shestero-zagyblyh.htmlРакурс
Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району та вбили шістьох мирних мешканців.
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Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Також відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.
Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки, ― йдеться у повідомлені.
Крім того, 29 червня російські війська вдарили по Краматорському, Бахмутському й Покровському районах.
В результаті ракетного обстрілу селища Зарічне в приватному будинку загинули троє людей. Також зазнав смертельних травм мешканець селища Нью-Йорк.
Ще семеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
У Торецьку внаслідок нанесеного ворогом авіаудару, попередньо, «КАБ-250», у домоволодінні дістали осколкові поранення чоловік та жінка.
Травмовано двох місцевих жительок у селищі Нью-Йорк. Ще троє зазнали травм під час атак окупантів на селища Торське, Курахівку і Щербинівку.
У населених пунктах пошкоджено вибуховими хвилями та вогнем приватні домогосподарства.
Сьогодні російські воєнні злочинці також росіяни ударили по Дергачах в Харківській області.
На цю хвилину відомо про двох постраждалих — 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення). Дані оновлюються, — повідомили в ОВА.