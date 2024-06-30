Сегодня в Запорожской области день траура по жертвам российского удара по Вольнянску

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В Запорожской области – день траура, фото: Иван Федоров
Сегодня в Запорожской области день траура по жертвам российского удара по Вольнянскуhttps://racurs.ua/n196824-segodnya-v-zaporojskoy-oblasti-den-traura-po-jertvam-rossiyskogo-udara-po-volnyansku.htmlРакурс
У Запорізькій області сьогодні, 30 червня, день жалоби за загиблими через ворожий удар по місту Вільнянську.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей. Поранили 31 людину, із них 8 дітей, — зазначив він. — Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста.
Нагадаємо, вчора, 29 червня, о 17.40 росіяни завдали ударів по центральній частині Вільнянська.
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