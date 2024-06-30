Последствия российского удара по Вольнянску, фото: ГСЧС

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У місті Вільнянську на Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, завданого вчора, 29 червня.

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За попередньою інформацією, загинули семеро людей, серед них двоє людей. Ще 31 особу, серед них восьмеро дітей, травмовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

29 червня о 17.40 росіяни завдали ударів по центральній частині міста Вільнянська. В результаті сталося загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Були пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

О 19.46 надзвичайники ліквідували загоряння. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно:

двоповерхової будівлі і прибудови, а також поряд розташованих автівок, на площі 300 кв. м;

двох одноповерхових будівель на площі 150 кв. м.

На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Від ДСНС були задіяні 50 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.