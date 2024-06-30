рф потеряла на Змеином техники почти на 1 млрд дол. Фото:

https://racurs.ua/n196848-rf-poteryala-na-zmeinom-tehniki-pochti-na-1-mlrd-dol-infografika.html

Ракурс

Звільнення острова Зміїний відбулося рівно два роки тому.

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Спецоперація з деокупації складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Росіяни окупували острів 126 днів. Про це 30 червня аналітики проекту UA War Infographics повідомили в Telegram.

Зазначається, що загарбники втратили на Зміїному техніки на майже 1 млрд дол.

А Служба безпеки України сьогодні опублікувала в соцмережах унікальні кадри звільнення Зміїного. Надзвичайно важливу операцію проводили спецпризначенці ЦСО «А» разом бійцями Головного управління розвідки Міноборони та військовослужбовцями Збройних сил України.

Нагадаємо, 12 серпня 2023 року на острові Зміїний у Чорному морі було встановлено прикордонний знак. Попередній знак, який стояв на острові до повномасштабного російського вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами.