Польша приостановила въезд и выезд украинских фур без разрешения на международные грузовые перевозки

https://racurs.ua/n196858-polsha-priostanovila-vezd-i-vyezd-ukrainskih-fur-bez-razresheniya-na-mejdunarodnye-gruzovye.html

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Польща у ніч на 1 липня зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення або книжки ЄКМТ.

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Про це повідомили у Державній митній службі.

Тим часом пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі, наразі будь-яке блокування пунктів відсутнє.

Книжка ЄКМТ — багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту.

20 червня ЄС продовжив дію «транспортного безвізу» з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.