НГУ получила первую партию новых броневиков «Новатор-2». Фото: Defense Express

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Національна гвардія України отримала першу партію нових броньованих автомобілів «Новатор-2» від компанії «Українська бронетехніка».

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Ця бойова машина створювалася з урахуванням всіх побажань нацгвардійців, а випробування нової ББМ перед стартом серійного виробництва тривали майже рік. Ці броньовані автомобілі оснащені засобами радіоелектронної боротьби. Про це заявив генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, передає Defense Express.

За словами заступника командувача НГУ Олександра Білоуса, «Новатор-2» був виготовлений на їхнє замовлення відповідно до потреб мати на озброєння бронеавтомобіль під бойову групу. Він пообіцяв, що такі машини отримає кожна бойова бригада Нацгвардії.

Як відомо, новий 10-місний бронеавтомобіль «Новатор-2» представили у вересні 2023 року на виставці MSPO у Польщі.

Нагадаємо, у квітні цього року український оборонно-промисловий комплекс вперше побудував за місяць 10 самохідних артилерійських установок «Богдана».

Джерело: Defense Express