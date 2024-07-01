Гидрометцентр прогнозирует до +37 в Украине. Фото: Гидрометцентр

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Погода в Україні цього тижня буде дуже гарячою — наша країна буде однією з найспекотніших країн в Європі.

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Температури повітря в Україні можна буде порівняти із Середземноморськими. Українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто 30−34°, а у південній частині, центральних та східних областях відмічатиметься сильна спека аж до +37°. Про це Український гідрометеорологічний центр 1 липня повідомив у Facebook.

Зазначається, що в Україну розпечене повітря надходить з Аравії. Поширюючись з південного сходу, воно накриє майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі — у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури — до 30° за Цельсієм.

В Гідрометцентрі попередили, що зараз щодня фіксуються температури вищі за норму. Наголошується, що щодня така спека додаватиме ще більше дискомфорту, бо поверхні забудов, бетон та асфальт зараз можуть охолодитися лише протягом ночі. У деяких областях прогнозують короткочасні дощі, які в поєднанні зі спекою створюватимуть ефект парника й задухи.

Синоптики порадили не перегріватись, уникати прямих сонячних променів та охолоджуватись, п’ючи достатню кількість води.