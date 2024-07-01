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Ракурс
Коррупционную схему обнаружили в Западном межрегиональном управлении Минюста. Фото: СБУ

Коррупционную схему разоблачили в Западном межрегиональном управлении Минюста

1 июл 2024, 15:48
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Корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції ліквідували правоохоронці.


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У корупції викрили, зокрема, колишнього керівника міжобласної структури Мін’юсту. Зловмисник залучив до злочинної діяльності кількох своїх підлеглих. На момент викриття топ-посадовець ще перебував на своїй посаді. Про це Служба безпеки України 1 липня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що посадовці управління Мін’юсту за хабар пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів до схеми було залучено мешканця Прикарпаття.

Далі хабар зловмисники ділили між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу».

На місцях роботи, в оселях та машинах фігурантів вже провели обшуки й виявили великі суми готівки, матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки й мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Колишньому начальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, а посередникам за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Корупційну схему виявили в Західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Фото: СБУ

Корупційну схему виявили в Західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Фото: СБУ

Корупційну схему виявили в Західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Цей посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.

Источник: Ракурс


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