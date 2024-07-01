Коррупционную схему обнаружили в Западном межрегиональном управлении Минюста. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n196870-korrupcionnuu-shemu-razoblachili-v-zapadnom-mejregionalnom-upravlenii-minusta.html

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Корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції ліквідували правоохоронці.

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У корупції викрили, зокрема, колишнього керівника міжобласної структури Мін’юсту. Зловмисник залучив до злочинної діяльності кількох своїх підлеглих. На момент викриття топ-посадовець ще перебував на своїй посаді. Про це Служба безпеки України 1 липня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що посадовці управління Мін’юсту за хабар пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів до схеми було залучено мешканця Прикарпаття.

Далі хабар зловмисники ділили між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу».

На місцях роботи, в оселях та машинах фігурантів вже провели обшуки й виявили великі суми готівки, матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки й мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Колишньому начальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, а посередникам за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Цей посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.