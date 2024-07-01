Места падения бомб в Белгородской области. Карта: WP

https://racurs.ua/n196873-aviaciya-rf-sbrosila-38-aviacionnyh-bomb-na-belgorodskuu-oblast-wp.html

Ракурс

Росіяни весь рік бомбили Бєлгородську область країни-агресора.

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З квітня 2023 по квітень 2024 року на Бєлгородську область впало щонайменше 38 авіаційних бомб. Таким озброєнням ворог зазвичай атакує Україну. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на внутрішній документ росіян, який перехопила українська розвідка.

Зазначається, що переважну кількість російських бомб знаходили місцеві мешканці — лісники, фермери чи жителі навколишніх сіл. При цьому здебільшого Міністерство оборони рф не знало, коли було запущено бомби. Тому деякі КАБи могли лежати там кілька днів.

Також з секретного документа випливає, що щонайменше чотири бомби впали на Бєлгород, а ще сім бомб знайшли біля міста. А 11 бомб впали у Грайворонському районі, який межує з Україною.

Нагадаємо, 4 травня в російському Бєлгороді прогримів потужний вибух — якраз у цей момент ворог атакував Харків. Російський КАБ впав відразу на житловий сектор та вибухнув. Диктатура заявила про п’ятьох постраждалих, пошкодження 30 приватних будинків та 10 автомобілів.

Джерело: The Washington Post