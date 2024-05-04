Руйнування у Бєлгороді. Фото: місцеві пабліки

https://racurs.ua/ua/n195003-rosiyskyy-litak-rozbombyv-pryvatnyy-sektor-u-bielgorodi-ie-poraneni-foto.html

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Вибух у російському Бєлгороді прогримів у суботу, 4 травня.

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Гучно в цьому населеному пункті було по обіді, коли російські війська атакували Харків з повітря. Місцеві пабліки заявляли про «звуки вибуху» в місті, а потім опублікували фото та відео з пожежею на місці вибуху.

Губернатор Бєлгородській області В’ячеслав Гладков підтвердив вибух, але причини не розкрив. Зазначив лише, що внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб, вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Також пошкоджено 30 приватних будинків та 10 автомобілів.

Український журналіст Денис Казанський написав у Telegram, що ворожий КАБ впав відразу на житловий сектор та вибухнув. Перед цим вибухи пролунали у Харкові.

Нагадаємо, у березні та квітні цього року був зафіксований 21 випадок, коли російські бомби впали з літаків на територію країни-агресора або окуповані території України. Зокрема, ФАБ-500 впала з бомбардувальника Повітряно-космічних сил рф в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу.