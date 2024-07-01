Армия россии обстреляла Херсон. Фото:

https://racurs.ua/n196875-rossiyane-udarili-po-hersonu-dve-jenschiny-raneny.html

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Армія російської федерації 1 липня завдала ударів по Херсону.

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Ворог гатив по Корабельному районі міста з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Пролунало кілька вибухів. Постраждали дві жінки. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що під час обстрілу 75-річна херсонка знаходилася у будинку. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Медичну допомогу постраждалій надали на місці.

Також допомога знадобилася 45-річній жінці, яка отримала вибухову травму, поранення спини та стегна.

Нагадаємо, 1 липня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Постраждали семеро осіб, серед них — 15-річний хлопець.