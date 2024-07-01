Нічний удар балістикою по Дніпру - семеро постраждалих, пошкоджено магазин та багатоповерхівки

https://racurs.ua/ua/n196849-nichnyy-udar-balistykou-po-dnipru-semero-postrajdalyh-poshkodjeno-magazyn-ta-bagatopoverhivky.html

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Російські злочинці у ніч проти 1 липня завдали удару по Дніпру. Є поранені, а також пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті постраждали 7 людей, серед них — 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізували. У житловому районі пошкоджений магазин, також потрощені вікна в багатоповерхівках і приватних будинках. Дані обстрілу уточнюють.

Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.

Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені п’ять приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію. Люди цілі. Інші наслідки з’ясовуються.