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Ракурс
Ночной удар баллистикой по Днепру - семеро пострадавших, поврежден магазин и многоэтажки.

Ночной удар баллистикой по Днепру — семеро пострадавших, поврежден магазин и многоэтажки.

1 июл 2024, 08:03
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Російські злочинці у ніч проти 1 липня завдали удару по Дніпру. Є поранені, а також пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.


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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті постраждали 7 людей, серед них — 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізували. У житловому районі пошкоджений магазин, також потрощені вікна в багатоповерхівках і приватних будинках. Дані обстрілу уточнюють.

Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.

Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені п’ять приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію. Люди цілі. Інші наслідки з’ясовуються.

Источник: Ракурс


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