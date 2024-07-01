ВСУ начали использовать тяжелые FPV-дроны. Фото: «Милитарный»

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Важкі ударні FPV-дрони з’явилися на озброєнні українських військових.

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Новий зразок такого безпілотника почали використовувати, зокрема, бійці Третьої штурмової бригади, а саме — підрозділ ударних БпЛА Terra. Про це 1 липня повідомив портал «Мілітарний».

Зазначається, що це FPV-дрони з шестипроменевою конструкцією. Поява двох додаткових «променів» з двигунами дозволило безпілотникам нести бойову частину вагою до 5 кг та, відповідно, значно збільшити їх уражаючий потенціал.

Командир підрозділу з позивним Абдула розповів, що важкі безпілотники застосовують для руйнування фортифікацій окупантів, бліндажів та будівель у яких засіла ворожа піхота.

Військові також оприлюднили відео бойової роботи. На кадрах видно, як ці дрони застосовуються переважно для вибивання ворожої живої сили із будівель та закритих укріплень.

Нагадаємо, 30 червня в «Укроборонпромі» заявили, що Україна за доволі стислий проміжок часу розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об'єкти ворога на відстані понад 1 тис. км.

Джерело: «Мілітарний»