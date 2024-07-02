Казахский оппозиционер Айдос Садыков скончался в больнице после покушения

Казахский оппозиционер Айдос Садыков скончался в больнице. Фото:

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Ракурс

Казахський опозиційний діяч Айдос Садиков, на якого скоїли замах у Києві, помер у лікарні.

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Лікарі 13 днів боролися за життя Садикова, але «дива не трапилося». Про це його дружина Наталія Садикова повідомила у Facebook.

Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося, — йдеться у повідомленні.

Також вона вважає, що вбивство Садикова — на совісті президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Як відомо, Айдос Садиков виїхав до України у 2014 році й отримав політичний притулок. Він заснував YouTube-канал «БАСЕ», який має понад мільйон підписників. Останнє відео на цьому каналі під назвою «Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу» було опубліковане вранці 18 червня.

Нагадаємо, 18 червня у Шевченківському районі Києва на вулиці Віктора Ярмоли пролунали постріли. Повідомлялося, що до припаркованого на вулиці автомобіля, у якому сидів чоловік з дружиною, підійшов невідомий і вистрілив. Жінка поранень не зазнала.