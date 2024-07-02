Владимир Зеленский встретился с Виктором Орбаном. Фото: Виктор Микита

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Ракурс

Володимир Зеленський зустрівся з Віктором Орбаном.

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У вівторок, 2 липня, український президент провів зустріч з премʼєр-міністром Угорщини. Їхнє спільне фото опублікував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, який сьогодні прибув до Києва. Згодом це фото було видалене з соцмереж.

Подробиці зустрічі поки невідомі.

Нагадаємо, 2 липня, угорський прем'єр Віктор Орбан прибув до Києва з неанонсованим візитом. Його представник розповів журналістам, що головними темами зустрічі будуть «досягнення миру» в Україні та угорсько-українські відносини.

Віктор Орбан востаннє був в Україні 12 років тому. У 2012 році в Києві він зустрічався з тодішнім президентом Віктором Януковичем. Після цього угорський прем'єр не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка.