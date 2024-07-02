Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины. Фото:

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Європейський Союз запровадив мита на цукор та яйця з України.

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У Брюсселі активували «автоматичний захист», оскільки обсяг імпорту вже перевищив обумовлений. Таким чином до кінця року діятимуть мита у розмірі 89 євро за 1 т. Про це повідомляється в Офіційному журналі Євросоюзу.

Зазначається, що на першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.

Регламент ЄС від 14 травня 2024 року передбачає автоматичний захисний захід щодо яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду, який має бути активований, якщо сукупні обсяги імпорту будь-якого з цих продуктів з 1 січня 2024 року досягнуто середнього обсягу імпорту в період з 1 липня по 31 грудня 2021 року, у 2022 році та у 2023 році.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 т та 262 652,68 т відповідно.

Нагадаємо, Євросоюз з 1 липня підвищив мита на зернові та олійні культури з рф та білорусі до рівня, «який фактично призупинить імпорт цих продуктів». В більшості випадків мита на російський та білоруський експорт до Євросоюзу зростуть до 95 євро за 1 т.