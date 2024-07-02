В Париже задержали военного из россии, который готовился взорвать магазин

https://racurs.ua/n196905-v-parije-zaderjali-voennogo-iz-rossii-kotoryy-gotovilsya-vzorvat-magazin.html

Ракурс

Російський військовий готувався підірвати магазин у Парижі, його затримали.

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Як пише Le Monde, це 26-річний виходець з Донбасу, на ім’я Максим, має російський та український паспорти.

Раніше він два роки воював на сході України на боці російських окупантів.

Як з’ясували французькі слідчі, підозрюваний планував закласти саморобний вибухівий пристрій рано-вранці, до відкриття магазину — нібито щоб уникнути людських жертв.

Органи безпеки пов’язують цю спробу теракту з кампанією рф щодо «дестабілізації» Європи.

Чоловіка затримали 3 червня в одному з паризьких шпиталів. Туди він потрапив з уламковими пораненнями верхньої частини тіла, голови та обличчя, яких зазнав під час випадкового підриву вибухового пристрою в номері готелю.

Відомо, що він прибув до країни за кілька днів до затримання та придбав усі необхідні матеріали на місці.

Активізація російської агентури у Франції може бути пов’язана також із планами французького уряду посилити військову допомогу Україні.

«Ракурс» писав, що у Німеччині підозрюють росію у пожежі на заводі Diehl. Джерела з безпекових органів розповіли виданню Wall Street Journal, що росіяни таким чином намагаються зірвати поставки зброї та боєприпасів до України.