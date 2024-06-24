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Російські ДРГ могли підпалити у Берліні завод компанії Diehl, яка допомагає Україні з ППО

Російські ДРГ могли підпалити у Берліні завод компанії Diehl, яка допомагає Україні з ППО

24 чер 2024, 17:32
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У Німеччині підозрюють росію у пожежі на заводі Diehl. Джерела з безпекових органів розповіли виданню Wall Street Journal, що росіяни таким чином намагаються зірвати поставки зброї та боєприпасів до України.


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Пожежа спалахнула на початку травня і завдала, за даними компанії, збитків на десятки мільйонів євро. Офіційно німецька поліція повідомляла, що розслідування досі триває.

росія дедалі частіше вербує цивільних, переважно злочинців, через «Телеграм» для здійснення таких атак, — повідомив газеті представник служби безпеки. Ці люди отримують гроші в криптовалюті, і деякі можуть навіть не знати, що працюють на росію, розповідають джерела видання Wall Street Journal.

Пожежа у Берліні, 3 травня 2024 року

Нагадаємо, німецька компанія Diehl виготовляє комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, які вже стоять на озброєнні України. На початку червня у компанії розповіли, що планують виготовляти на рік 10 комплексів IRIS-T.

Джерело: Ракурс


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