Пентагон пока не подтверждает информацию об отправке войск Северной Кореи в Украину

https://racurs.ua/n196910-pentagon-poka-ne-podtverjdaet-informaciu-ob-otpravke-voysk-severnoy-korei-v-ukrainu.html

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Пентагон наразі не підтверджує інформацію про відправку військ КНДР в Україну.

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Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Ми знаємо, що Північна Корея підтримує росію у війні з Україною, надаючи їй різну військову підтримку. Але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються для підтримки рф, — повідомила вона.

Нагадаємо, раніше південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на представника уряду своєї країни повідомив, що Пхеньян планує в липні направити інженерні сили на окуповану Донеччину нібито для «допомоги у відновленні інфраструктури».