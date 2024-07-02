Пентагон наразі не підтверджує інформацію про відправлення військ Північної Кореї в Україну

https://racurs.ua/ua/n196910-pentagon-narazi-ne-pidtverdjuie-informaciu-pro-vidpravlennya-viysk-pivnichnoyi-koreyi-v-ukrayinu.html

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Пентагон наразі не підтверджує інформацію про відправку військ КНДР в Україну.

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Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Ми знаємо, що Північна Корея підтримує росію у війні з Україною, надаючи їй різну військову підтримку. Але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються для підтримки рф, — повідомила вона.

Нагадаємо, раніше південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на представника уряду своєї країни повідомив, що Пхеньян планує в липні направити інженерні сили на окуповану Донеччину нібито для «допомоги у відновленні інфраструктури».