Трамп обратился в суд Нью-Йорка с просьбой отложить его приговор

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Ракурс

Дональд Трамп звернувся до суду Нью-Йорку з проханням відкласти його вирок у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс.

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Адвокати колишнього президента звернулися до судді, який веде кримінальну справу щодо виплати порнозірці, з проханням скасувати визнання колишнього президента винним у злочині та відкласти винесення йому вироку, заплановане на 11 липня.

Лист адвокатів з’явився лише через декілька годин після того, як Верховний суд США оприлюднив своє рішення щодо президентського імунітету.

Адвокати експрезидента посилаються на рішення Верховного суду від 1 липня, згідно з яким президенти США мають «абсолютний імунітет» від кримінального переслідування за «офіційні дії». На їхню думку, це дозволяє відтермінувати оголошення вироку.

Сам вирок повинні винести 11 липня. Раніше присяжні визнали Трампа винним у 34 пунктах обвинувачення.

Раніше Верховний суд США ухвалив рішення, що експрезидент Трамп має імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії, які він вчинив, перебуваючи на посаді, але не має імунітету щодо неофіційних дій.

Рішення суду стосувалося справи штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа 6 січня 2021 року.

Найвищий суд США залишив на розгляд судів нижчих інстанцій право вирішувати, у яких випадках Трампа можуть притягнути до відповідальності.

Рішення Верховного суду (6 голосів «за», і 3 — «проти») ухвалене в останній день нинішнього терміну роботи суду. Воно практично гарантує, що Трампа до президентських виборів восени цього року не судитимуть у кримінальній справі про його спроби скасувати офіційні результати президентських виборів 2020 року.