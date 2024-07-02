Дефолт Украины – как его избежать

https://racurs.ua/n196911-defolt-ukrainy-kak-ego-izbejat.html

Ракурс

З 1 серпня Україна має поновити виплати за зовнішніми державними боргами. Тож Міністерство фінансів має лише два варіанти: домовитися з кредиторами про ще одне відтермінування або змиритися з тим, що Україна увійде у стадію дефолту.

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Заяви про дефолт, якого українська економіка нібито зазнає вже у серпні цього року, — не справдяться. Про це Суспільному заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Напередодні видання The Economist опублікувало статтю, у якій йшлося, що іноземні власники облігацій поки не погодили для України призупинення виплат за держборгом. Тож, якщо цього не станеться до 1 серпня, Київ нібито може оголосити дефолт і втрата довіри інвесторів, що позначиться на повоєнній відбудові.

Тим часом Україна технічно в дефолті ще з 2022 року. З цілком виправданих і зрозумілих причин.

Фурса пояснює, що подібні розмови стосуються зовнішнього боргу, який Україна залучала у зовнішніх інвесторів у вигляді єврооблігацій.

За його словами, переговори Мінфіну та іноземних інвесторів щодо пролонгації раніше укладених договорів продовжуються. Фурса каже, що навіть якщо їхні позиції не зійдуться, буде ще одна пролонгація:

Жоден з варіантів не загрожує нам дефолтом, якимись там трагедіями та катастрофічними наслідками.

Якщо Україні не вдасться домовитися із приватними кредиторами щодо реструктуризації боргу до 1 серпня, швидше за все, йтиметься про продовження мораторію за виплатами, а не дефолт України, — економіст «Центру економічної стратегії» Максим Самойлюк.

Україні важливо домовитися про таку реструктуризацію, яка б дозволила у найближчі декілька років або взагалі нічого не виплачувати приватним кредиторам, або звести обсяги таких платежів до мінімуму, щоб не ставити під загрозу фінансування оборони. Це має бути саме домовленість про реструктуризацію, а не чергове призупинення виплат за боргом, яке діє зараз. Переговори між урядом і приватними кредиторами тривають, і ми сподіваємося, що вони завершаться вчасно і успішно для України, — зазначив Самойлюк.

Про що йдеться у статті Economist.com

За останні два роки кредитори України погодилися на призупинення виплат за боргами. Обсяг зекономленої Україною на платежах офіційним та приватним кредиторам суми еквівалентний 15% ВВП щороку. Якби не відтермінування, виплати кредиторам стали би другою за величиною видатками держави після оборони.

Мораторій для приватних тримачів облігацій, включаючи одні з найбільших у світі інвесткомпанії Amundi (Франція) та PIMCO (США), закінчується 1 серпня.

У червні міністр фінансів Сергій Марченко запропонував кредиторам угоду, яка скорочувала 60% від поточної вартості боргів, проте кредитори «холоднокровно відповіли», що вважають більш прийнятною ставку у 22%.

Хоча сума, списання боргу яку хоче отримати Україна, є скромною — $12 млрд з 2024 по 2027 рік — країна не має вільних коштів, які можна було б витратити, якщо кредитори не погодяться на списання.

Якщо домовитися про реструктуризацію не вийде, то уряд матиме два варіанти — намагатися подовжити мораторій на виплати за боргами або оголосити дефолт.