лукашенко заявил, что выкатил на позиции свои "Искандеры"

https://racurs.ua/n196912-lukashenko-zayavil-chto-vykatil-na-pozicii-svoi-iskandery.html

Ракурс

Війська ППО І ВПС білорусі і росії приведені у високу боєготовність — нібито через «активізацію ЗСУ». Про це заявив 2 липня білоруський диктатор олександр лукашенко.

.

Він також заявив, що на позиції виведені важкі РСЗВ «Полонез» та ОТРК «Іскандер».

Раніше лукашенко заявив, що білорусь хочуть втягнути в розбірки, щоб довести ескалацію в регіоні настільки, що «світ здригнеться"30 червня.

білорусь може застосувати ядерну зброю в разі загрози своєму суверенітету, — такою була заява начальника Генштабу Збройних сил білорусі Павла Муравєйка.

Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни будуть створені загрози, — заявив Муравейко.

Тим часом мер столиці Литви Валдас Бенкунскас представив комплексний план оборони міста на випадок вторгнення, який передбачає закупівлю так званих «зубів дракона» та тренування пілотів дронів.

Він підкреслив важливість цих заходів, зазначивши, що Вільнюс — столиця Литви, а значить, і ціль номер один. А також пояснив, що особливими загрозами є географічне положення Вільнюса, а саме близькість до білорусі.