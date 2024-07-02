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Линия активного фронта увеличилась, сложная ситуация на Покровском направлении

Линия активного фронта увеличилась, сложная ситуация на Покровском направлении

2 июл 2024, 21:46
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Лінія активного фронту збільшилася. На боці України перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів.


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Про це повідомив 2 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що тиждень працював на Східному фронті. Сирський побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

За словами Сирського, скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності.

Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника.

Источник: Ракурс


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