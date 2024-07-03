Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Порт в Новороссийске был под атакой морских дронов

Порт в Новороссийске был под атакой морских дронов

3 июл 2024, 09:07
999

У ніч на 3 липня безпілотні катери атакували російське причорноморське місто Новоросійськ. Як пишуть російські телеграм-канали, вулиці поблизу набережної перекривали, у місті лунала тривога. У Новоросійську розташована база Чорноморського флоту росії.


.

Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Раніше мер Новоросійська Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря, — писала місцева влада о 3 ночі.

Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи з боку моря тривали понад 30 хвилин.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров